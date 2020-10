Rockwool: Det er bedre, at vi bruger den grønne gas, end at den eksporteres ud af landet

Rockwools administrerende direktør, Jens Birgersson, giver ikke meget for argumentet, da Politiken konfronterer ham med, at virksomheder som Google, Apple, Facebook og Bestseller har fravalgt købet af omstridte certifikater til grøn energi og i stedet sørger for, at der bliver opført ekstra vindmøller og solceller uden statsstøtte.

»Vi er meget små i forhold til Facebook, Apple og Google, og vi betaler skat af hele vores forretning i Danmark. Vi flytter ikke rundt med overskuddet«, siger han.

Rockwool er en af de danske koncerner, som har bygget en stor del af sin klimaplan på at købe certifikater. I Rockwools tilfælde dækker de ikke blot virksomhedens forbrug af strøm, men også af gas, som erstatter kulfyring i produktionen af stenuld.