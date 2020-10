Totals exit kan blive enden på oliejagt i Nordsøen

Det franske olieselskab Total, som er langt den vigtigste spiller i den danske del af Nordsøen, trækker sig fra jagten på nye felter og efterlader regeringen i en slem kattepine om den fortsatte oliejagt.

Total deltager ikke længere i den 8. udbudsrunde, som giver ret til at efterforske og senere udvinde olie fra nye områder. Tilbage i den næste runde er nu kun et enkelt selskab, britiske Ardent Oil. To yderligere bydere ud over Total har også trukket sig. Den ene er svenske Lundin.

Total, som for tre år siden købte Mærsks danske olieforretning, bliver dog ved med at udvikle de eksisterende felter. De ligger blandt andet i det område, som A. P. Møller fik eneret på at hente olie op fra tilbage i 1962. Total investerer voldsomt for at få produktionen tilbage på sit vigtigste felt, Tyra.