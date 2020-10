En embedsmand skabte vrede i Folketinget – nu skal klimaets regnemodeller laves om

Efter massivt pres fra eksperter og politikere har regeringen bøjet sig: Fremover skal prisskiltet for udledning af drivhusgasser sættes højere i Finansministeriets regneark – så højt, at det passer til det danske klimamål.

På et samråd i Folketingets Klima- og Energiudvalg fredag detonerede finansminister Nicolai Wammen (S) en talteknisk bombe: Det skal være slut med at bruge EU’s lidt forsigtige beregninger, når man skal vurdere, om det kan betale sig at investere i elladestandere, anlægge nye motorveje eller lave en jordbrugsreform. Fremover er det den danske klimalov, der skal lægge retningen. Og hans magtfulde ministerium forpligtes til at lave klimaberegninger ved alle store danske initiativer – også dem, der ikke på overfladen handler om klima.

»Det er faktisk rigtig vigtigt«, lød det fra finansministeren, da han et kort øjeblik kiggede op fra sit forberedte talepapir.