Nu nærmer enden sig for et af de mest indbringende eventyr i danmarkshistorien

Virkeligheden overhalede den klimapolitiske debat, da Total onsdag overraskede regeringen og Folketinget ved at tilbagetrække sin ansøgning til Energistyrelsen om at være med i jagten på ny olie.

I et år havde Total, som for tre år siden købte Maersk Oils aktiviteter i Nordsøen, sammen med tre andre olieselskaber ventet på at få at vide, om de kunne få lov til at bore efter nye forekomster af olie og gas i den 8. udbudsrunde.

Regeringen tog sig god tid til beslutningen, fordi både miljøorganisationer, støttepartier, Klimarådet og de økonomiske vismænd havde opfordret til at droppe jagten. Udbuddet giver selskaber, som har held til at finde fossiler brændsler, ret til at hive dem op fra undergrunden, så de kan blive brændt af helt frem til år 2055.