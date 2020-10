Tyskland blokerer grøn certifikat-fidus. Nu kommer Danmark under pres for at følge efter

Det svenske energiselskab Vattenfall opfører i Østersøen en havmøllepark, som illustrerer problemerne med de kritiserede certifikater på grøn energi.

Strømmen fra parken er grundstenen i en kritiseret klimaplan fra Novo Nordisk, der med certifikaterne køber bevis på at have et klimavenligt strømforbrug. Ifølge forskere har klimaet dog ingen gavn af de beviser. Vindmøllerne var blevet opført alligevel, fordi de er hovedsageligt betalt af skatteyderne.

I Tyskland var fidusen ikke gået. Tyskland afviser at sælge certifikater fra grøn energi, som staten er med til at betale for.