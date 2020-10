Europæisk klima-supervåben udløser frygt og vrede i resten af verden

Europas nye supervåben i kampen for klimaet – en hårdhændet straftold på varer fra lande med en mangelfuld klimapolitik – ser allerede nu ud til at have en effekt, længe inden den er blevet sat i kraft.

Topledere i lande som Australien og Rusland er så bekymrede for udsigten til straftold, at de allerede nu beder deres regeringer om at reagere. Nogle af dem såsom gødningsgiganten PhosAgro i Rusland beder allerede nu om statsstøtte for at dække skaderne fra den toldmur, EU lige nu er ved at lægge fundamentet til, og som forventes endeligt fremlagt i 2021.

Andre bruger emnet til at opmuntre deres lande til at være mere aktive på klimafronten. Til den sidste kategori hører Don Russell, topchef for Australiens største pensionsfond, AustralianSuper. På en stor investeringskonference advarede han sidste uge om, hvad Australiens ry som klimadødvægt kan koste landet.