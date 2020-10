»Det vildeste hjørnespark«: Ny grøn regeringsplan møder kritik

Krav om indkøb af miljørigtige rengøringsprodukter og en emissionsfri bilpark inden 2030 er blandt tiltagene, som skal reducere det offentlige indkøbs klimaaftryk. Det lægger regeringen op til i sin strategi for offentlige grønne indkøb, der præsenteres i dag.

Udspillet er en del af den store klimaplan, som regeringen og et bredt flertal har fastsat for at reducere CO 2 -udledningen med 70 procent inden 2030.

Finansminister Nikolaj Wammen (S) fortæller, at man for første gang i det offentlige vil fokusere på klimavenlige og miljørigtige indkøb frem for pris.