Peter Birch Sørensen: Besynderligt at nedprioritere CO2-afgift

IFolketingets klimaaftale af 22. juni står, at en CO 2 -beskatning bør være et afgørende instrument til at nå målet om at sænke Danmarks drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030. Ikke desto mindre tyder noget på, at regeringen slet ikke ønsker en ændring af den eksisterende CO 2 -beskatning.

I regeringens klimaprogram fra september lægges der kun op til, at en kommende grøn skattereform kan indebære ændringer i erhvervslivets afgifter på energi til produktionsprocesser (procesafgiften) samt eventuelt ændringer i energiafgifterne på rumvarme og el.

Det flugter med et uformelt dokument fra Skatteministeriet, som cirkulerer blandt politikere og interesseorganisationer. Dokumentet beskriver tre forskellige modeller for en afgiftsreform, men de handler alle sammen kun om en vis forhøjelse af procesafgiften og ikke om en CO 2 -afgift, der også omfatter husholdningerne.