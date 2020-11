Russisk oligark tjente en formue på at underminere den grønne omstilling i Danmark og Europa

Oligarken Dmitry Mazepin, i sportskredse kendt som faren, der forsøger at købe Kevin Magnussens sæde i Formel 1 til sin søn, spiller en hovedrolle i et historisk klimabedrag med tråde til Danmark.

Allerede i januar kunne Politiken fortælle, at den russiske kemifabrik HaloPolymer solgte tvivlsom klimakompensation for 1,46 milliarder kroner til selskaber som Ørsted, Arla og Vattenfall. Nu viser det sig, at rigmanden Dmitry Mazepin var stifter og ejer af HaloPolymer i perioden 2008-2012, hvor selskabet påstod at have reduceret drivhusgasudslippet på sine fabrikker med over 50 millioner ton – mere end Danmarks årlige udledninger.

Reduktionerne blev solgt som klimakreditter til selskaber i Danmark og resten af EU, som dermed fik lov til at udlede mere nationalt, fordi der angiveligt var sket en tilsvarende besparelse i Rusland.