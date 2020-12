Injuriesag mod forsker: »Det er en rigtig træls diskussion«

Knægtes ytringfriheden, hvis en forsker kan dømmes for injurier på grund af faglige udtalelser i den offentlige debat?

Det er et spørgsmål, der måske bliver besvaret i den omdebatterede retssag mod Stiig Markager, professor i marin biogeokemi og økologi hos Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet. Retssagen er berammet til 8. og 9. juni 2021 ved Retten i Hillerød. Den skulle have fundet sted i november i år, men blev udskudt på grund af coronakrisen.

»Jeg har hele tiden været af den overbevisning, at jeg selvfølgelig vil vinde den her sag. Men nu hvor det kommer nærmere, er jeg begyndt at spekulere. Tænk, hvis jeg ikke vinder. Så betyder det, at der er begrænsninger for, hvad man må ytre sig om som forsker. Det er en rimelig absurd tanke. Ytringsfrihed bliver pludselig en ret, man kan miste«, siger Stiig Markager.