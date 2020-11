Truet af kollaps: Kaos og forvirring prægede det store klimatopmøde i København

Det skulle have været klimatopmødet over dem alle. I stedet blev København 2009 et eksempel på, hvor galt det kan gå, når klimaet bliver til en politisk slagmark.

Da Air Force One med Barack Obama landede i København om morgenen fredag 18. december, var stemningen elendig. I næsten to uger havde ministre og eksperter fra hele verden prøvet at lave en epokegørende aftale om at begrænse den globale opvarmning, men uden held, og topmødet var truet af et fuldstændigt kollaps. COP15, det 15. i rækken af FN’s årlige klimatopmøder, så ud til at blive det mest katastrofale.

De fleste iagttagere var både dengang og nu enige om, at de danske værter havde fået en usædvanlig svær opgave. Håbet var en aftale, hvor alle lande lovede hinanden at sætte et politisk bestemt loft over den globale opvarmning, for eksempel 1,5 grader eller 2 grader over temperaturen i 1800-tallet.