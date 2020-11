Peter Birch Sørensen: Er vi på vej mod en dansk landbrugsrevolution?

Dansk landbrug er kendetegnet ved højintensiv, animalsk fødevareproduktion. I Danmark har vi cirka 12,7 millioner svin og 1,5 millioner stykker kvæg, og vi slagter over 104 millioner kyllinger om året. Det kræver meget plads at producere foder til alle disse dyr. Over 60 procent af Danmarks areal er landbrugsjord, og cirka 80 procent af arealet bruges til foderproduktion.

Det er ekstremt høje tal i international sammenhæng og efterlader meget lidt areal til uberørt natur. Derudover importerer vi store mængder soja til dyrefoder, og sojaproduktionen beslaglægger betydelige arealer i udlandet.

Dansk landbrug er et af de mest produktive i verden, men den arealkrævende og intensive konventionelle landbrugsdrift belaster miljøet. Biodiversiteten er under vedvarende pres, og udvaskningen af kvælstof og fosfor fra landbrugsarealerne belaster det sårbare danske vandmiljø med mange åer, søer og kystnære farvande. Resultatet er, at vi ikke kan leve op til kravet i EU’s vandrammedirektiv om et vandmiljø i god økologisk tilstand. Dertil kommer, at den intensive landbrugsdrift medfører store klimabelastende udledninger af metan og lattergas.