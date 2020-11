Derfor siger danskerne nej til elbiler - og derfor tager de fejl

Elbiler er dyre, besværlige at bruge og hjælper faktisk slet ikke klimaet. Det er nogle af de vigtigste grunde til, at befolkningen ikke vil investere i nye elbiler, viser en ny meningsmåling, som Megafon har lavet for Politiken.

Men denne skepsis hviler på myter og misforståelser, fortæller eksperter. Derfor er der stærkt brug for, at politikerne melder klart ud, takler borgernes bekymringer og hjælper med at få has på dem.

»I mange år har vi haft den uheldige situation, at der er meget usikkerhed om elbiler«, siger Anders Fjendbo Jensen, der er lektor ved DTU og har forsket i indfasning af grøn transport.