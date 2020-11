Klimarådet: At lade drænede marker blive våde igen er det billigste klimatiltag i landbruget

Der er store klima- og miljøgevinster at hente ved at indstille dræning og dyrkning af kulstofrig lavbundsjord i Danmark. Samtidig er det billigt for samfundet, langt billigere end at sænke udslippet af klimagasser fra for eksempel personbiler. Derfor er det vigtigt at komme i gang.

Det konkluderer Klimarådet, et uafhængigt rådgivende organ for regeringen, i en spritny analyse af potentialet i at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsdrift.

Analysen når frem til, at hvis drænrørene blokeres på alle de omkring 1.700 km2 af den type jord, der er under plov i Danmark, så de atter bliver våde, vil udslippet af drivhusgasser falde med 4,1 millioner tons. Det svarer til en femtedel af den mængde, det danske udslip skal reduceres med for at nå målet om 70 procent lavere udslip i 2030.