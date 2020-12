Stædig kamp for grøn fjernvarme går ind i sit ottende år

Efter over syv års kamp for at få olie- og naturgasfyr i tre sydfynske landsbyer erstattet af klimavenlig fjernvarme og med udsigt til endnu nogle måneders uvished har næstformanden i det kommende fjernvarmeværk stadig kampånden i behold. Men den seneste forsinkelse er skabt fra uventet hold, nemlig Svendborg Kommune, som ellers gerne vil have fjernvarme i de tre landsbyer.

Rudi Rusfort Kragh og de andre ildsjæle bag Ollerup-Vester Skjerninge-Ulbølle Fjernvarme a.m.b.a. må derfor se i øjnene, at det bliver 2021, før der bliver klarhed om projektets økonomi, så spaden kan sættes i jorden, og fjernvarmeanlægget etableres.

»Det er opslidende for en gruppe entusiaster at skulle bruge så meget tid – og at det trækker så meget i langdrag«, siger Rudi Rusfort Kragh.