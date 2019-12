Statsejet selskab forsinker grøn omstilling på Sydfyn

Borgere i tre landsbyer vil gerne have grøn fjernvarme i stedet for naturgas- og oliefyr. Men et nu statsejet gasselskab har anket den kommunale tilladelse til projektet. Trods det nye klimamål for Danmark har gasselskabet ingen planer om at skifte kurs.