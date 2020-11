Politikere har fået nok: »Grøn markedsføring går amok i de her år«

Forestil dig, at der i supermarkedet fandtes ti forskellige økologimærker med hver deres regler for, hvad det vil sige at være økologisk. Sådan er vilkårene på klimaområdet i dag. Danske selskaber markedsfører alt fra mærketøj til restaurantbesøg som »100 pct. CO 2 -neutralt«. Senest har også Arla lanceret en stor kampagne for mælk, yoghurt og ost, som ifølge selskabet ikke har noget klimaaftryk.

Bag påstandene står en af de mange private udbydere, der sælger klimakompensation, ofte fra projekter i verdens fattigste lande. Men i flere tilfælde er der ikke dækning for de grønne løfter. Derfor vil et politisk flertal uden om regeringen nu styrke kontrollen med selskaber, der markedsfører sig på at sælge klimaneutrale produkter. Det sker i erkendelse af, at klimaet er blevet et vigtigt parameter, når danskerne handler, siger klimaordfører Tommy Ahlers (V).

»Jeg tror, at klimaaftrykket vil blive næsten lige så vigtigt som prisen, når vi handler. Det kunne være, at jeg tog vandflyveren til Aarhus, fordi jeg har set, at det er en CO 2 -neutral tur. Eller jeg køber en bestemt benzin, fordi jeg ved, at selskabet kompenserer. Der må vi finde en måde, hvor vi kan stole på, at det så også er rigtigt«, siger Venstres klimaordfører.