New Zealand vil erklære krisetilstand på klimaets vegne

New Zealands regering vil erklære krisetilstand på klimaets vegne for at presse verdens lande til at handle i kampen mod global opvarmning. Det siger premierminister Jacinda Ardern onsdag til landets statslige tv-station TVNZ.

»Vi har altid anset klimaforandringer for at være en kæmpe trussel mod vores region, og det er noget, som vi er nødt til at handle på nu«, siger Ardern og tilføjer:

»Uheldigvis var vi ikke i stand til at få vedtaget et beslutningsforslag i parlamentet om at erklære klimakrisetilstand i vores sidste valgperiode, men det kan vi nu«.

Derfor vil regeringen fremlægge et nyt beslutningsforslag næste onsdag. Det oplyser regeringen, samme dag som parlamentet mødes igen, efter at Arderns parti vandt en jordskredssejr ved seneste valg.

Største valgsejr i et halvt århundrede

Jacinda Ardern og hendes centrumvenstre parti Labour genvandt magten i sidste måned. Sejren var partiets største i et halvt århundrede. Den kom især i hus, fordi vælgere belønnede premierministeren for hendes beslutsomme reaktion på coronakrisen.

Sejren var så stor, at Arderns parti er i stand til at regere landet alene, men alligevel har partiet valgt at slå pjalterne sammen med partiet De Grønne de næste tre år.

Parlamentet og alle dets nyvalgte medlemmer genoptog arbejde onsdag. Det nuværende parlament er New Zealands mest mangfoldige nogensinde med adskillige kvinder og folk af forskellige etniciteter og seksuelle orienteringer. I sin seneste valgperiode fik Arderns regering stemt igennem, at New Zealand skal være klimaneutral i 2050.

Erklærer New Zealand krisetilstand på klimaets vegne, vil landet tilslutte sig blandt andet Canada, Frankrig og Storbritannien, der alle har indført lignende tiltag for at øge bevågenheden omkring klimaforandringer.

