Klimaafgifter er ikke nok: Flyselskaber skal belønnes for at tanke grønt

Ville du droppe sommerferien til Spanien, hvis flybilletten kostede et par hundrede kroner mere? Måske ikke.

Det er i hvert fald udgangspunktet i en ny analyse, som er lavet af samarbejdet ’Small Great Nation’ mellem tænketanken Kraka og konsulentvirksomheden Deloitte. Analysen viser, at passagerafgifter vil have en lille klimaeffekt, fordi folk kun vil flyve lidt mindre.

Derfor foreslår Kraka og Deloitte, at man ikke nøjes med en passagerafgift på flyrejser, men i stedet kombinerer det med at give flyselskaberne muligheden for at slippe for afgiften, hvis de anvender flybrændstof, der er iblandet en vis andel bæredygtigt brændstof.