Nybyggeri skal indeholde mere træ, mindre beton og færre p-pladser

En strategi for bæredygtigt byggeri skal danne grundlag for, at der fra 1. januar 2027 bliver lagt loft over, hvor meget nybyggeri må belaste klimaet per etagemeter. Det er for sent, mener brancheforeningen DI Dansk Byggeri.

»Der er behov for, at det går lidt hurtigere, hvis byggeriets bidrag til klimamålet om 70 procents reduktion i 2030 skal udnyttes fuldt ud«, siger Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk Byggeri.

Han er dog glad for, at strategien, som regeringen lancerer onsdag, gør det tydeligt, at der vil komme krav til bygningers CO 2 -aftryk.