Unge om grøn skattereform: »Det er jo bare flosker fra Socialdemokratiet igen«

Opråbene fra unge aktivister buldrer gennem højtalerne på facetime, da Politiken interviewer Mette Susgaard på 23 år, som er studerende og medlem af Den Grønne Studenterbevægelse.

»CO 2 -NEUTRAL KLIMAPOLITIK - DE SNAKKER INDE PÅ BORGEN, MEN DET VIRKER IKK’«

Sammen med cirka 50 andre står hun foran Finansministeriet, hvor der tirsdag eftermiddag blev præsenteret en aftale om grøn skattereform mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Kort før pressemødet meddelte Enhedslisten, at partiet ikke kunne stå inde for aftalen, blandt andet på grund af beslutningen om at udskyde en ensartet CO 2 -afgift. Den frustration deler Mette Susgaard.