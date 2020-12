Peter Birch Sørensen Vi har omsat det meste af Danmarks fossile naturressource i forbrug

Den nylige politiske Nordsøaftale sætter stop for udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen i 2050. Det er en vigtig markering af, at Danmark ikke spiller dobbelt ved at satse på fortsat at tjene penge på udvinding af olie og gas, når vi samtidigt har et mål om at blive klimaneutrale.

Aftalen lægger op til et historisk tilbageblik. Vi taler ofte om det danske vindmølleeventyr, og vi kan se af figuren, at vores produktion af vedvarende energi har været pænt stigende. Men figuren viser også, at vores energiproduktion baseret på olie og naturgas stadig i 2019 var væsentligt større end produktionen af vedvarende energi.

Vindmøllerne stod i øvrigt kun for en tredjedel af den vedvarende energiproduktion, mens træprodukter, halm og bionedbrydeligt affald leverede de resterende to tredjedele.