Syv år efter åbningen: Roskildes affaldskatedral står øverst på dødsliste

Affaldsselskabet Argos forbrændingsanlæg i Roskilde, der på grund af sin arkitektur og synlige placering i landskabet er kendt som affaldskatedralen, skal lukke mellem 2026 og 2030.

Affaldskatedralen er langt det største forbrændingsanlæg på en dødsliste fra Kommunernes Landsforening. Listen indeholder 10 af landets 23 affaldsforbrændinger, der tilsammen brænder godt en tredjedel af det danske affald af.

Forbrændingerne får dødsstødet som følge af den klimaaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i juni. Aftalen indebærer, at vi skal sortere mere affald og brænde mindre af, og at vi skal holde op med at importere affald for at hælde det i ovnene.