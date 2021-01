Oliestop, affaldssortering og energiøer: Her er alle de grønne aftaler i 2020

Både kort før sommerferien og kort før juleferien havde Folketinget travlt med at gøre grønne aftaler færdige. Nogle af aftalerne var med støttepartierne, mens andre var brede flertal. Her er et overblik over klimaåret, der gik:

9. marts: Klimarådet lægger grundstenen til årets diskussioner med en rapport, der anbefaler at indfase en ensartet CO 2 -afgift på 1.500 kroner per ton frem mod 2030. Det er den bedste og billigste måde at sænke Danmarks drivhusgasudslip fra 55 millioner ton i 2018 til 23 millioner ton, som er målet i 2030. Klimaminister Dan Jørgensen afviser beløbet som for dyrt. To dage efter ændres det politiske landskab, da Danmark lukkes ned af coronapandemien.

19. maj: Et bredt flertal vedtager en grøn boligaftale, der afsætter 30 milliarder kroner til renovering af almene boliger. Klimaeffekten er beskeden – 0,05 mio. ton i 2030.