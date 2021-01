Dumpekarakter til klimaministeren: »Dan Jørgensen begår eksamenssnyd og leverer for sent«

Dan Jørgensen har gennem hele 2020 fået kritik for at være for uambitiøs - en anklage, han indædt har benægtet. Her er han fotograferet, da han fremlagde regeringens klimaprogram i september - en foreløbig plan for at nå klimamålet i 2030. Den blev især kritiseret for at have højee forventninger til ny teknologi som CO2-fangst.