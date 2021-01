SF vil fjerne klimaskadelig jord i rekordfart

Det danske landbrug har alt for længe fået lov at udlede for mange drivhusgasser, mener SF. Det centrale støtteparti kræver nu, at landbruget bremser udledningerne langt hurtigere end tidligere foreslået.

Det skal ske med en række initiativer, hvoraf især to vejer tungt i drivhusgasregnskabet. Dels skal nyt og bedre dyrefoder, der er ved at blive godkendt i EU, få køerne til at bøvse mindre metan. Og dels skal der ske en hurtig udfasning af de allermest klimaskadelige jorder, såkaldt lavbundsjord, der har masser af kulstof og stor CO 2 -udledning.

Alene det sidste forslag skal spare mere end halvdelen af de 4,3 millioner tons CO 2 , landbrugets udledninger ifølge partiet skal falde med i 2025.

Udfasningen skal ske med en blanding af gulerod i form af penge til landmænd, der holder op med at dyrke jorderne, og pisk i form af afgifter til dem, der ikke gør.

»Både regeringen og Venstre er meget forsigtig med at stille nogen som helst krav til dansk landbrug. Det er vi ikke. Landbruget skal være en del af løsningen«, siger Pia Olsen Dyhr.