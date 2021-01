FN måler klimabekymring med mobilspil

I USA, Australien og Canada er det særligt kvinder og piger, der bekymrer sig om klimaforandringer, men i Nigeria og Vietnam forholder det sig lige omvendt.

Sådan lyder et par af resultaterne i verdens største meningsmåling om klimaholdninger, der er foretaget af FN’s globale udviklingsorganisation, UNDP, sammen med University of Oxford. Her er 1,2 millioner mennesker fra 50 forskellige lande blevet spurgt til deres mening om klimaforandringerne, og 64 procent svarer, at klimakrisen bør ses som en global krise.

»Resultaterne af undersøgelsen illustrerer tydeligt, at presserende klimatiltag har bred støtte blandt folk over hele kloden på tværs af nationaliteter, alder, køn og uddannelsesniveau. Men mere end dét afslører undersøgelsen, hvordan folk ønsker, at deres politikere skal takle krisen«, siger UNDP’s leder, Achim Steiner, i en kommentar.

Undersøgelsen er blevet foretaget på ganske utraditionel vis. Den er nemlig blevet distribueret gennem reklamer i mobilspil-apps på 17 forskellige sprog. Det har – ifølge skaberne bag undersøgelsen – resulteret i et »enormt, unikt og tilfældigt udsnit af mennesker af alle køn, aldre og uddannelsesmæssige baggrunde«.