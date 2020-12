Canadisk topforsker blev overrasket: Er danskerne virkelig så stålsat imod at betale 2 kroner mere for mælk?

De danske politikere har et stort forklaringsarbejde foran sig, hvis de vil have befolkningen til at acceptere, at priserne på kød, mælk og benzin kan stige som følge af den grønne omstilling.

Malcolm Fairbrother er klar i stemmen, da han siger det. Den canadiske sociologiprofessor har i adskillige år forsket i, hvordan befolkninger over hele verden stiller sig til klimaafgifter. Og normalt er folk mest villige til at betale ekstra afgifter i de lande, hvor der er høj tillid til, at politikerne har styr på sagerne. Som Danmark.

Fredag kunne Politiken beskrive en stor Megafon-undersøgelse, hvor over 1.000 danskere var blevet spurgt, om de var villige til at betale 2 kroner mere for en liter mælk eller 13 kroner mere for et halvt kilo hakket oksekød som led i den grønne omstilling. Begge dele har Klimarådet beregnet som en konsekvens af at indføre en drivhusgasafgift på 1.500 kroner per ton CO 2 i 2030.