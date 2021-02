Støttepartier er »målløse« og »bekymrede« efter regeringens klimabombe i landbruget

Det er ganske enkelt »for sølle«, at regeringen for anden gang på få måneder har overrasket ved at meddele, at den ønsker mere tid, før den vil fremlægge et stort klimaudspil for landbrugssektoren. Ordene kommer med eftertryk fra Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen.

»Det undrer mig, når de nu har haft et udspil klar i månedsvis, at de ikke tør lægge det frem. Det ville give mindre skyttegravskrig og mere dialog. Man kan kun frygte, at de har lavet et udspil, de ved ikke er ambitiøst nok«, siger Mai Villadsen.

Også i regeringens to andre støttepartier, Radikale Venstre og SF, er der utilfredshed.

»Jeg er bange for, at det, der ligger bag, er at slække på ambitionerne. Og hvis det er en bevidst sænkelse af ambitionsniveauet, er det virkelig bekymrende«, siger landbrugs- og miljøordfører Zenia Stampe (R).