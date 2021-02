Analyse: Trods jubelbrølet betyder energiø kun lidt for dansk klimamål

En inddæmmet ø 80 kilometer ude i Vesterhavet omgivet af over 250 meter høje vindmøller, som producerer klimavenlig energi til over 20 millioner mennesker i mindst fire lande.

Ingen kan fortænke politikere, industri og grønne organisationer i at løfte armene og bryde ud i et kollektivt jubelbrøl over endnu en gang at have plantet Danmark solidt på verdens sø- og energikort. Ligesom vi i 1991 var først til at sætte vindmøller op på havet, har ingen nation i verden gennemført en satsning på grøn energi til havs, der tåler sammenligning med den kunstige ø i Vesterhavet.

Langtfra alle lande har de gunstige forhold for vindkraft, som det danske blæsevejr og de lavvandede farvande giver. Den kunstige ø gør det ikke blot muligt at placere mandskabet tæt på de vinddrevne megaturbiner, de skal holde snurrende. Den bliver også hjørnestenen i at udveksle strøm mellem landene ved Nordsøen. Tyskland, Belgien og Holland har allerede underskrevet samarbejdsaftaler.