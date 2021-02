»Uhyrligt«: Tysk energigigant udløser vrede i usædvanlig erstatningssag

Den tyske energigigant RWE kræver 1,4 milliarder euro, lidt over 10 milliarder kroner, i erstatning fra den hollandske stat, fordi Holland har besluttet at udfase brugen af kul for at leve op til Parisaftalen om indsatsen mod uoverskuelige klimaforandringer. Kravet har vakt opsigt i Holland, hvor De Grønne har fået opbakning til at indkalde RWE’s øverste chef til en høring i landets parlament, efter at økonomiministeren torsdag informerede parlamentet om sagen.

Beslutningen om kulstop blev truffet i december 2019, men gælder først fra 2030. Den vil ramme RWE’s kulkraftværk Eemshaven, som åbnede i 2015. Selskabet, hvis hjemmeside åbner med en erklæring om, at dets klimamål er i overensstemmelse med Parisaftalen, mener ikke, at den hollandske stat har tilbudt tilstrækkelig kompensation. RWE, som er en af Europas største udledere af drivhusgasser, ønsker i øvrigt ikke at udtale sig om sagen.

Sebastian Rötters fra den tyske ngo Urgewald kalder RWE’s erstatningskrav for »uhyrligt«. Urgewald arbejder med miljø- og menneskeretsspørgsmål.