Se de to modeller: Så meget kan det komme til at koste dig at køre i København

Trænglsen på vejene i København og på Frederiksberg kan blive mindre i fremtiden, hvis regeringens bilkommissions forslag bliver fulgt.

Ved at indføre en betalingszone i København og på Frederiksberg håber man, at bilisterne ikke skal trille gennem byen. Til gengæld vil det føre til ekstra udgifter for bilisterne.

Her er de to forslag fra kommissionen, som den tidligere Dong-direktør, Anders Eldrup er i spidsen for.

Minutmodellen

I minutmodellen er der taget udgangspunkt i, at brugere af person- og varebiler betaler afgift pr. minut for at køre i miljøzonen. Det skal koste 0,45 kr. pr. minut i myldretiden. Det vil sige i tidsrummene 7.00 til 9.00 og 15.00 til 17.00. Uden for myldretiden skal det koste 0,20 kr. pr. minut.

For en pendler, der kører fra Hillerød til centrum af København i myldretiden 220 dage om året, skønnes betalingen i beregningerne at udgøre ca. 2.000 kr. pr. år. I beregningerne er der lagt til grund, at en lastbil tilsvarende skal betale 1,8 kr. og 0,8 kr. pr. minut.

Dagsmodellen

I dagsmodellen, er der taget udgangspunkt i, at brugere af person- og varebiler betaler 20 kr. for at kunne køre ubegrænset i miljøzonen i en periode på 24 timer. Hvis brugeren alene kører uden for myldretiden betales det halve. Det vil sige uden for tidsrummene 7.00 til 9.00 og 15.00 til 17.00 koster det 10 kr.

For en pendler, der kører fra Hillerød til København i myldretiden 220 dage om året, udgør afgiftsbetalingen i beregningerne 4.400 kr. I beregningerne er der lagt til grund, at en lastbil tilsvarende skal betale 80 eller 40 kr. pr. dag.

Kilde: Finansministeriet