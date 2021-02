Partier måtte vride armen om på regeringen: Ny afgift på drivhusgas er kommet tættere på

Et af de tungeste og vigtigste emner i Danmarks grønne omstilling er blevet rykket et helt år frem i kalenderen. Men det er kun sket, efter at partier fra både højre og venstre side af folketingssalen gik sammen om at vride armen rundt på regeringen.

Sådan forklarer flere ordførere samstemmende om den nyhed, der torsdag er kommet fra Skatteministeriet: Efter mere end to måneders forhandlinger er det endelig lykkedes at nedsætte en ekspertgruppe, der skal kulegrave det ekstremt svære spørgsmål om en ensartet drivhusgasafgift, der gælder hele Danmark, populært kaldet en CO 2 -afgift.