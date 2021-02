Klimarådgiver om ny klimarapport: »Det er den vigtigste klimarapport, der nogensinde er kommet i Danmark«

Grønne organisationer ser Klimarådets seneste rapport som en alvorlig dom over den danske klimaindsats og kræver øjeblikkelig genforhandling af det seneste års aftaler på klimaområdet, hvis målet om 70 procents CO 2 -reduktion inden 2030 skal lykkes.

Klima og miljøpolitisk leder hos Greenpeace, Helene Hagel, ser klimarapporten som en klar opfordring til handling.

»Det er en utvetydig dom over den danske klimaindsats, der ikke er tilnærmelsesvis i nærheden af at leve op til løfterne i klimaloven. Sådan en konklusion fra regeringens egne klimarådgivere bør få jorden til at ryste under Christiansborg«, siger hun.

Også Den Grønne Studenterbevægelse mener, at rapporten understreger et behov for øjeblikkelig politisk handling.

»Støttepartierne må trække en streg i sandet, og kræve, at alle aftaler fra sidste år genforhandles. Små skridt i den rigtige retning er ikke længere godt nok«, siger Christian Fromberg, aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse.