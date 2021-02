Dan Jørgensen: Fin rapport. Vi er allerede i gang med at justere

Dan Jørgensen, Klimarådet kommer med en rapport, hvor hovedkonklusionen er, at det er uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at nå det danske klimamål – og at det er kritisk vigtigt, at der sker noget nu. Det lyder som en kras kritik. Er du enig i det?

»Nej, det vil jeg ikke sige. De skriver jo selv ordret, at rapporten ikke skal ses som en karakterbedømmelse af, hvor langt regeringen med rimelighed kan siges at være; de siger dermed selv, at det ikke er nogen kras kritik. De siger heller ikke det modsatte. Det er en rapport om, hvor langt vi er nået«.

»Men det er klart, at de kommer med nogle gode råd – det skal Klimarådet jo også. De anbefalinger, de kommer med, er gode, og vi kommer til at reagere på dem. Specielt den overordnede anbefaling om, at vi bliver mere konkrete. Det er jeg helt enig i, og det er også det, vi tilrettelægger regeringens politik efter«.