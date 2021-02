Analyse: På overfladen kan det virke som en barnlig leg, men under overfladen ligger en reel politisk uenighed

Atmosfærens bagstopper affyrede fredag det skarpeste skud i bøssen. Klimarådet, en samling uafhængige forskere fra universiteter i ind- og udland, underkendte så krystalklart, som det er muligt uden at smadre glasset i butikken, at regeringen og Folketinget ikke lever op de løfter, som de klimabevidste vælgere blev stillet i udsigt med klimaloven sidste år.

Loven udstyrede forskerne med et nyt mandat til at vurdere, om politikerne har anskueliggjort vejen til at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Svaret: et rungende nej uden akademiske forbehold.

Det har andre end professorerne regnet sig frem til, men Klimarådet er gået grundigt til værks og har sat sin autoritet ind på at tjekke regeringens tal efter i alle ender og kanter. De politiske aftaler bringer os kun en tredjedel af vejen mod klimamålet, og det er »kritisk«, konkluderer de.

Dermed giver de Folketinget optimale kort på hånden til at udløse den handlepligt, som udgør en anden central søjle i klimaloven. Med handlepligten kan regeringen blive tvunget til at komme med nye og flere forslag om at skære ned på udslippet af drivhusgasser.