Dumpet: Klimarådet tror ikke på regeringens affaldsplan

Der er »høj risiko« for, at en central del af klimaplanen for en grøn affaldssektor fra juni sidste år ikke vil kunne levere den reduktion i CO 2 -udslippet, som det brede folketingsflertal bag planen regner med. Sådan lyder Klimarådets vurdering af de tiltag, som skal sikre lukning af nogle af landets 23 affaldsforbrændingsanlæg og en besparelse på 140.000 tons CO 2 .

Samtidig fastslår rådet i sin nye status over dansk klimapolitik, at affaldsforbrændingsanlæg er oplagte, hvis man skal nå en del af klimamålet ved at indfange og lagre CO 2 . Både regeringen, Klimarådet og den grønne tænketank Concito ser indfangning og lagring eller genanvendelse af CO 2 (kendt som CCS) som et centralt element i klimapolitikken.