Hjælp forskerne: Fortæl hvornår den første anemone springer ud

Hvornår får du for første gang her i foråret øje på nældens takvinge, en af vores mest almindelige sommerfugle? Hvornår ser du det første pindsvin og det første blomstrende mirabelletræ? Hvornår får du årets første myggestik?

Det er nogle af de spørgsmål, som Statens Naturhistoriske Museum inviterer alle interesserede til at svare på på hjemmesiden danmarkudforsker.dk. Her ligger foreløbig spørgsmål til årets første kvartal. Senere følger nye spørgsmål til andet kvartal og videre frem.

Med tilstrækkeligt mange registrerede iagttagelser over en årrække vil museets forskere få et billede af, hvordan klimaændringerne påvirker naturen, forklarer lektor Anders P. Tøttrup, Statens Naturhistoriske Museum, som er leder af projektet.

»Vi håber at få etableret et projekt, som kan køre i 10 eller 20 år, hvor naturinteresserede indberetter hvert år. Det kan være, man har et bøgetræ i haven, hvor man år for år melder, hvornår det springer ud. Så begynder det at kunne sige noget om klima. Især om foråret, fordi det er der, vi her på vores breddegrader ser de største ændringer på grund af klimaet. Nu kan man for eksempel se svaler i marts. Det kunne man ikke for 20-30 år siden«, siger Anders P. Tøttrup.