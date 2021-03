Vismænd i ny rapport: Det vil være dyrt og dumt at bruge tilskud for at få opfyldt 2030-målet

Det vil ikke alene være mindre effektivt. Det vil også være tre-fire gange dyrere for samfundet, hvis man forsøger at opfylde klimamålet for 2030 gennem tilskud til at sænke udslippet af klimagasser i stedet for at indføre en fælles afgift på udslippene. Faktisk hele 14 milliarder kroner dyrere om året, skriver de økonomiske vismænd i deres årlige grønne rapport.

Den særlige miljøøkonomiske vismand, professor Lars Gårn Hansen, Københavns Universitet, siger i en pressemeddelelse, at tilskud i sammenligning med afgifter repræsenterer en »væsentligt dyrere« vej til at nå klimamålet.

»Et af problemerne ved at bruge tilskud er, at drivhusgasintensive varer ikke bliver dyrere. Dermed bliver markedet ikke vores allierede i den grønne omstilling, hvilket gør det samfundsøkonomisk dyrere at nå reduktionsmålet«, siger Lars Gårn Hansen.

Det Miljøøkonomiske Råd er nået frem til, at en afgift på CO 2 og andre drivhusgasser skal ligge på omkring 1.200 kroner per ton i 2030.

Det er ikke nødvendigt at indføre en høj og ensartet afgift på alle udledninger med det samme, men vismændene anbefaler, at man fra regeringen »for at skabe troværdighed om klimapolitikken« hurtigst muligt kommer med en melding om niveauet for afgiften frem mod 2030. Det vil give virksomhederne mulighed for at indstille sig på det. Desuden skal andre afgifter og tilskud på området udfases.