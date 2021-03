Det drives af tung brændselsolie tyk som tjære og sviner lige så meget som kul. Og så støttes kraftværket af Danmark stik imod officiel politik

I september besluttede regeringen, at Danmark af hensyn til klimaet ikke længere skal give eksportstøtte til kulkraftværker. Men mens kul nu er et fyord, giver Danmark fortsat støtte til helt nyopførte kraftværker, der drives af tung brændselsolie, kaldet HFO, som er tykt som tjære, sviner enormt og udleder næsten lige så meget CO 2 som kul.

Støtten sker i form af lånegarantier fra den statsejede pengetank Danmarks Eksportkreditfond, der hjælper eksportvirksomheder ved at agere bank og dække tabet, hvis noget skulle gå galt i handlen.

Flere eksperter i luftmiljø betegner det som totalt uforståeligt, at en statslig fond hjælper med at få bygget HFO-kraftværker på trods af klimalovens officielle politik om at arbejde for lavere CO 2 -udslip i udlandet.

»Det er underligt, at den danske regering snakker så meget om grøn omstilling og samtidig støtter kraftværker, der bruger HFO som energikilde«, siger professor i atmosfærekemi Ole John Nielsen fra Københavns Universitet.