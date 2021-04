Spørgsmålet er, om vælgerne vil råbe så højt på klimaets vegne, at regeringen ikke kan overhøre brølet

For små ti år siden, da Socialdemokratiet også sad for bordenden i en regering, havde det været meget at forlange, at en ny plan for at udbygge landets vejnet skulle få udslippet af drivhusgasser til at falde. Det ligger i sagens natur, at flere, bredere veje betyder flere biler, der brænder benzin og diesel af.

I dag, to år efter en valgkamp præget af klima, må en S-regering, der sidder på et grønt mandat, alligevel lægge ryg til massiv kritik for at have fremlagt et oplæg til de næste 14 års investeringer i veje og jernbaner, som ikke får udslippene til at falde.

106 milliarder kroner vil regeringen sætte af til at bygge veje, jernbaner og broer for frem til 2035. Hertil kommer projekter for yderligere 50 milliarder kroner, som allerede er i gang, hovedsageligt med at forsyne jernbanen med nye signaler, køreledninger og eltog. Store tal, om end ikke enorme, fordi de er fordelt over så lang en årrække.

Men for klimaet er regnestykket meget tæt på et rundt nul. Kun få gram CO 2 fjerner planen. Det kan man – som transportminister Benny Engelbrecht og finansminister Nikolaj Wammen gjorde det ved præsentationen – vælge at se som en sejr. For det lykkes at komme med en plan for nye veje for 47 milliarder kroner, som ikke belaster atmosfæren yderligere. Men for støttepartier og miljøbevægelser er det bare ikke godt nok, når Danmark har en målsætning om at reducere sit CO 2 -udslip med 70 procent i 2030.