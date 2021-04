Der skal mere end nye tog til at genrejse jernbanen

Efter et tre år langt tilløb kunne DSB og et bredt flertal i Folketinget mandag præsentere, hvad der forhåbentlig bliver enden på dårlige vittigheder om italienskbygget IC4-skrammel og begyndelsen på årtier med færre forsinkelser.

Med mindst 100 nye tog fra franske Alstom har staten og dens jernbaneselskab rakt ud efter en sikker fremtid. En velafprøvet vare, som ikke efterlader strandede passagerer på perronerne med tog, der ikke vil køre, bremse, lukke dørene, og hvad mareridtet med IC4 ellers har budt på. Og sker det alligevel, er det på papiret franskmændenes problem, for de skal selv vedligeholde deres tog og levere dem i fejlfri stand til DSB’s lokoførere.

Med en samlet kontrakt på over 20 milliarder kroner er der tale om det største indkøb i DSB’s historie, men indkøb af tog er også en langsigtet investering. IC3, som fragter passagererne mellem landsdelene, har 30 år på bagen.

Jernbanen får desuden en ordentlig overhaling med nye signaler for et endnu større beløb, end eltogene koster. Dertil kommer køreledningerne, som muliggør at købe tog, som også udlandet har erfaringer med. IC4-mareridtet udsprang af, at intercitytogene kører på diesel, som ingen andre lande bruger på deres hovedstrækninger. IC4 skulle bygges særligt til DSB.