Eksperterne korser sig: Regeringen genopliver Hvidovres kunstige øer med bredere motorvej

Den socialdemokratiske regering puster nyt liv i et projekt med ni kunstige øer ved Avedøre Holme, som den forrige regering lancerede som et »europæisk Silicon Valley« for godt to år siden.

I sit udspil til nye veje og jernbaner foreslår regeringen at udvide Amagermotorvejen fra tre til fire spor i hver retning. Begrundelsen er først og fremmest at gøre plads til, at de 12.000 medarbejdere, som efter planen skal arbejde på de kunstige øer, kan tage bilen på arbejde.

Dermed lægger regeringen sig ud med både eksperter, grønne organisationer og sine egne støttepartier. De kritiserer at placere nye virksomheder på en række øer, hvortil medarbejderne kun kan komme til i bil.