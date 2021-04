Klimaet har aldrig haft det værre - og det går hurtigere ned ad bakke

Rasmus Anker Pedersen, leder af DMI’s klimaforskning, er stille længe, da han får spørgsmålet, om han kan få øje på en god nyhed. Så nævner han, at bedre overblik over konsekvenserne af klimaforandringer gør det muligt at forberede os på stigende vandstand i havene og flere oversvømmelser forårsaget af styrtregn.

For klimaet og naturen er der derimod ikke nogen opmuntring at hente i de seneste rapporter. Ganske vist faldt CO 2 -udslippet med 5,8 procent sidste år, et historisk stort fald forårsaget af covid-pandemien. Men den meteorologiske verdensorganisation (WMO) opremser i sin årsrapport et rædselskabinet for klimaet:

2020 blev det tredjevarmeste år nogensinde. Rekorden holdt kun, fordi det tropiske Stillehav var inde i en kold periode, kaldet La Niña. De seks seneste år har været de seks varmeste i den moderne klodes historie.

CO 2 -koncentrationen i atmosfæren fortsatte ufortrødent i vejret til nye rekordniveauer. CO 2 bliver ikke nedbrudt, men indgår i et kredsløb, hvor havet optager en fjerdedel af menneskehedens udslip, hvilket gør dem stadig surere. Samtidig optager havene 90 procent af den ekstra hede, som planeten rammes af. Havene rummer ikke blot mere varme end nogensinde, men opvarmningen går også stadig hurtigere.