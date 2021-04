Ny klimarapport skaber både håb og bekymring

Det går en smule bedre med klimaet end forventet, men der er stadig lang vej. Sådan lyder den overordnede konklusion i Energistyrelsens nye klimafremskrivning.

Indtil videre er der med politiske aftaler fundet 8,2 ud af de omtrent 20 millioner tons CO 2 , der skal til for at nå det danske klimamål om en reduktion på 70 procent i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og imens klimaminister Dan Jørgensen (S) ser det som en positiv udvikling, er det ifølge regeringens støttepartier langt fra nok.

Danmark står til at nå 55 procents reduktion i 2030 i Energistyrelsens nye klimafremskrivning, hvilket er højere end både de 54 procent, som Klimarådet vurderede, at den nuværende politik ville føre til, og de 52 procent, som regeringen selv fremlagde i en klimaredegørelse til Folketinget.

Klimaminister Dan Jørgensen glæder sig over for Ritzau over resultaterne i klimafremskrivningen, selv om han er klar over, at der er et godt stykke vej igen.