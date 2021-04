Analyse: Svinegylle og kobøvser giver regeringen hovedbrud

Han har gjort, hvad han kunne, fødevareminister Rasmus Prehn (S), for at nedtone forventningerne til det udspil om at nedbringe landbrugets udslip af drivhusgasser, som regeringen er på vej med.

Først nægtede regeringen simpelthen at fremlægge sin plan i efteråret. Den skulle ikke nyde noget af at få flere landmænd på nakken efter aflivningen af de danske mink. Tidligere i år blev udspillet så pillet af brættet igen, og i stedet gik regeringen i gang med over 30 tekniske høringer om landbrug og klima.

De er nu overstået, blot for at Rasmus Prehn indtog talerstolen i adskillige af landets medier med budskabet, at nu måtte vi ikke stille for store krav til landbruget på klimaets vegne.

Ifølge ministeren er det umuligt for landmændene at skære 70 procent af udslippet, som Folketinget har forpligtet nationen til. Men ministeren kan ikke længere udskyde at komme med sit eget bud på, hvor langt landbruget så skal nå. På mange andre områder har de politiske flertal indgået aftaler, som er utilstrækkelige i forhold til at nå klimamålet. Men ingen andre sektorer er gået helt fri af en klimaplan her snart to år efter klimavalget.

Når Rasmus Prehn efter alt at dømme præsenterer sin landbrugsplan onsdag, er han under maksimalt pres. En fremskrivning af det danske udslip af drivhusgasser viste mandag, at de politiske aftaler bringer os lidt nærmere målet om de 70 procent end ventet. Det gælder bare ikke udslippet fra landbruget, marker og skove. Det vil, konkluderede Energistyrelsen, udgøre 46 procent af alle de opvarmende gasser, vi lukker ud i atmosfæren i 2030.