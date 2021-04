Minister på klima-listefødder: Ellers risikerer vi at starte en økonomisk lavine

Fødevareminister Rasmus Prehn, regeringen har strakt sig langt for ikke at genere landbruget. Hvordan ser du balancen i forhold til at tage hensyn til klimaet?

»Jeg er optaget af at passe på et Danmark i balance. Hvis vi laver noget, som er for kradsbørstigt på landbrugsøkonomien og kvælstoframmerne, så risikerer vi rigtigt mange konkurser. Det går også ud over vores lokale banker og sparekasser. Det bliver en lavine. Det kommer også til at betyde, at lokale håndværksmestre får problemer, for de er afhængige af den økonomi, der er landbruget. Vi udvikler landbruget i stedet for at afvikle landbruget.«

Kun 1,6 millioner nye tons reduktioner af CO2-udslip er sikre. Landbrugssektorens udslip er cirka 17 millioner tons. Det virker ikke ambitiøst.