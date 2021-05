Professor: Rapport om Amazonas' CO2-udledning er bekymrende

Det er bekymrende, at et stort skovsystem som regnskoven Amazonas ifølge en ny rapport frigiver mere CO 2 , end det optager. Fra et klimamæssigt synspunkt er der nemlig behov for, at skovsystemerne trækker CO 2 ud af atmosfæren. Det siger Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og prorektor på Syddansk Universitet.

»Jeg synes, det er bekymrende, fordi det, vi gerne vil, er at reducere mængden af CO 2 i atmosfæren. Og hvis ikke vores skovsystemer kan være med til enten at optage eller gå i nul, men derimod frigive mere CO 2 i atmosfæren netto, har vi en udfordring. Vi lever i en verden, hvor vi stadig bliver ved med at udlede stigende mængder drivhusgasser til atmosfæren. Og der har vi altså behov for, at vores skovsystemer optager mere CO 2 , end de frigiver«, siger han.

Den brasilianske del af verdens største regnskov, Amazonas, frigav næsten 20 procent mere kuldioxid, end den optog det seneste årti, viser en ny rapport i tidsskriftet Nature Climate Change. Rapporten bliver kaldt overraskende, da den indikerer, at man ikke længere kan forvente, at verdens største regnskov kan optage menneskeskabt CO 2 -forurening.

Fakta Sådan optager træer CO 2 Træer optager CO 2 , mens de lever, men frigiver samme mængde, når de dør og bliver nedbrudt. Her kan du læse mere om, hvordan træer kan lagre CO 2 . Træer lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger dermed CO 2 , når de vokser.

, når de vokser. Træerne suger CO 2 ud af atmosfæren, og ved hjælp af solens energi omdanner træerne det til sukkerstoffer og ilt.

ud af atmosfæren, og ved hjælp af solens energi omdanner træerne det til sukkerstoffer og ilt. Samlet set udgør verdens skove derfor et kæmpe depot for CO 2 , hvor CO 2 ’en er bundet i træernes rødder, blade og i jordbunden.

, hvor CO ’en er bundet i træernes rødder, blade og i jordbunden. Træer kan lagre kulstof i flere hundrede år.

Hvis træet anvendes til bygninger eller møbler, fastholdes kulstoffet, så længe produkterne findes.

Når træet dør eller brændes, frigives kulstoffet som CO 2 .

. Der er stor forskel på, hvor meget CO 2 forskellige skovtyper og træer af forskellig alder kan optage.

forskellige skovtyper og træer af forskellig alder kan optage. Som udgangspunkt er et enkelt træ i løbet af dets levetid CO 2 -neutralt. Når det vokser, optager det CO 2 fra atmosfæren. Men samme mængde frigives, når træet dør og bliver nedbrudt. Kilde: Naturstyrelsen, DR og tænketanken Concito. Vis mere

Fra 2010 til 2019 frigav den brasilianske del af regnskoven 16,6 milliarder ton CO 2 , mens den kun optog 13,9 ton. Og det er altså det modsatte af, hvad der er brug for ifølge Mernild.

»Hvis vi ikke er i stand til at gemme den mængde kulstof i vores skovsystemer, betyder det, at vi forventeligt vil gå imod stigende koncentration af CO 2 i atmosfæren, som vi har set siden slutningen af 1950’erne frem til i dag. Det betyder også, at vi bliver nødt til at kigge mod andre virkemidler. For hvis ikke skovene kan optage den mængde, vi havde regnet med, må vi jo finde ud af, om vi skal bruge CCS i større omfang, end vi gør i dag«, siger han med henvisning til Carbon Capture and Storage, en ny teknologi, der skal fjerne kulstof fra atmosfæren og sende den ned i jorden eller havbunden.

Forskerne bag rapporten har kun kigget på den brasilianske del af Amazonas, der udgør cirka 60 procent af hele regnskoven.

ritzau