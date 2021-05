Rapport: Amazonas frigiver mere CO2, end den optager

Den brasilianske del af verdens største regnskov, Amazonas, frigav næsten 20 procent mere kuldioxid, end den optog det seneste årti, viser en ny rapport.

Rapporten bliver kaldt overraskende, da den indikerer, at man ikke længere kan forvente, at verdens største regnskov kan optage menneskeskabt CO 2 -forurening. Fra 2010 til 2019 frigav den brasilianske del af regnskoven 16,6 milliarder ton CO 2 , mens den kun optog 13,9 ton. Det melder forskerne bag rapporten i tidsskriftet Nature Climate Change.

Forskerne har undersøgt mængden af CO 2 , der er blevet optaget og lagret, når skoven vokser, i forhold til de mængder, der frigives tilbage i atmosfæren, når den bliver brændt ned eller ødelagt.

»Vi havde mere eller mindre forventet det, men det er første gang, at vi har tal, der viser, at Brasiliens Amazonas er vendt og er blevet en CO 2 -udleder«, siger Jean-Pierre Wigneron, der er medforfatter til rapporten.

Han er forsker ved Frankrigs Nationale Insitut for Agronomi (INRA).

»Vi ved ikke, på hvilket tidspunkt skiftet vil blive uopretteligt«, tilføjer Jean-Pierre Wigneron.

Skovrydning firdoblet efter Bolsonaros tiltræden

Undersøgelsen har også vist, at skovrydning – i form af brande og fældning – næsten firdoblede i 2019 sammenlignet med de to foregående år fra cirka en million hektar til 3,9 millioner hektar. Det svarer til et område på størrelse med Holland.

»Brasilien oplevede et kraftigt fald i anvendelsen af miljøbeskyttelsesprincipper, da regeringen skiftede i 2019«, siger INRA i en erklæring.

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro blevet indsat den 1. januar 2019. Bolsonaro er kendt som klimaskeptiker og støtter yderligere skovdrift og landbrug i naturområderne. I begyndelsen af april lovede Bolsonaro dog USA’s præsident, Joe Biden, at gøre en ende på ulovlig afskovning i Amazonas inden 2030.

Forskerne bag rapporten har kun kigget på den brasilianske del af Amazonas, der udgør cirka 60 procent af hele regnskoven.

ritzau