»Det er skandaløst«: Otte års arbejde på havmøllepark kan være spildt

Mere end tre år gik der, før Energistyrelsen underrettede energiselskabet European Energy om, at et område syd for Omø i Storebælt, hvor selskabet havde søgt om at opføre en havvindmøllepark, var i spil til at blive udpeget som et fuglebeskyttelsesområde. Et forhold, som kan blokere for at gennemføre de nu langt fremskredne mølleplaner.

Forløbet møder skarp kritik fra flere partiers klimaordførere. Med udgangspunkt i denne sag og en sag om landvindmøller i Vesthimmerlands Kommune har Folketingets Klima- og Energiudvalg kaldt hele fire ministre i samråd om samspillet mellem energiplanlægning og andre regler og krav.

»Det er skandaløst, at European Energy har skullet vente så længe. Og det er et pænt stort slag til klimaindsatsen – vi taler om 320 MW, som kunne have været der i 2023-24. Det er et pænt stort bidrag til vores grønne omstilling, som vi virkelig står og mangler«, siger udvalgets formand, Rasmus Helveg Petersen (R).

Ligesom flere andre ordførere håber han, at det vil være muligt at realisere projektet, selv om regeringen i marts fremlagde et forslag om at udpege Smålandsfarvandet og fem andre steder i de danske farvande som fuglebeskyttelsesområder.